МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Количество офисов, выдающих микрокредиты, в 15 российских городах-миллионниках сократилось почти на 30% за последние четыре года, сообщил картографический сервис 2ГИС. Россияне набирают необеспеченные кредиты

"В России сокращается количество микрофинансовых организаций (МФО). По данным картографического сервиса 2ГИС (входит в экосистему Сбера), за последние четыре года количество офисов, выдающих микрокредиты, в 15 российских городах-миллионниках сократилось почти на 30%. Значительнее всего — в Москве (на 43%), Самаре (на 42%) и Санкт-Петербурге (на 39%)", — говорится в сообщении.

Меньшие темпы сокращения в Волгограде, Уфе и Новосибирске – там число офисов микрозаймов снизилось на 9-15%. По данным компании, наибольшего распространения точки выдачи микрозаймов достигли в 2017 году — тогда суммарное количество легально работающих офисов МФО в 15 крупнейших городах страны превышало 2260.

За четыре года, с сентября 2017 по сентябрь 2021 года, количество таких офисов сократилось до 1590. Эксперты отмечают, что уход с рынка многих МФО связан с введением ограничений на законодательном уровне и общим падением спроса на подобные услуги.

"Сейчас кредиты на разные суммы и цели оформляются в мобильных приложениях банков, посещать для этого офис или, тем более, несколько офисов, нет необходимости. В этом смысле темпы сокращения количества офисов МФО, особенно, в Москве не удивляют", — прокомментировал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.