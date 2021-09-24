МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 17 сентября составил 14,54 триллиона рублей после 14,489 триллиона на 10 сентября, сообщил Банк России. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

Таким образом, денежная база с 10 сентября по 17 сентября увеличилась на 51,3 миллиарда рублей, или на 0,35%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.