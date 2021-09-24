МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк подал в полицию новое заявление по второму эпизоду попытки мошенничества со стороны бывшего сотрудника и намерен добиваться для него реального срока. Находясь под следствием по делу о хищении данных, он повторно разместил объявление о продаже данных интернет-заявок на кредиты через собственный телеграм-канал, сообщили "Прайм" в банке. Эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества

"Особый цинизм в том, что повторная попытка мошенничества произошла в момент, когда уже было подано заявление в полицию и активно велись следственные действия. Эта ситуация наглядно демонстрирует излишнюю мягкость российских законов в отношении данного типа преступлений, которой активно пользуются мошенники. Мы считаем, что российское законодательство по защите информации и коммерческой тайны давно требует ужесточения", — прокомментировал ситуацию первый заместитель председатель правления Совкомбанка Сергей Хотимский.



В мае 2020 года в банке выявили сотрудника внешнего колл-центра, незаконно копировавшего поступавшие ему для обзвона интернет-заявки от лидогенераторов. Скопированные данные он планировал продать в даркнете. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и впоследствии отпущен под подписку о невыезде. Имевшиеся копии списков заявок на жестком диске его компьютера и внешних носителях были изъяты. В декабре 2020 года бывший сотрудник банка был признан виновным по статье 183 ч. 3 УК РФ и осужден на 2 года условно.

Однако еще во время следствия злоумышленник не оставлял попыток продать утаённые копии этих заявок и опубликовал сообщение об их продаже в собственном телеграм-канале, к которому ранее был привязан его номер мобильного телефона. По данному эпизоду по заявлению Совкомбанка было возбуждено уголовное дело в ОМВД по городу Каспийску Республики Дагестан, а потом передано в УФСБ России по Республике Дагестан. Сейчас уголовное дело направлено в суд по ст. 183 ч. 3 и ст. 274.1 ч. 2. Банк будет добиваться реального срока для бывшего сотрудника.

Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. В своей работе он придерживается стратегии нулевой толерантности к мошенничеству и продолжит добиваться реального и сурового наказания для данного мошенника, заверили в банке.