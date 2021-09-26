МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какие купюры не выйдут из употребления

"В современных условиях растущей финансовой грамотности многие родители считают важным обучение детей умению распоряжаться собственными финансами. Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов", — выяснили аналитики, опросив более 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.

Чаще всего "детские" карманные деньги выдаются в форме наличных – 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом, с каждым годом растет популярность детских и подростковых банковских карт, с которыми можно смело отправить ребенка за покупками. Оставшиеся 38% опрошенных родителей выбирают именно эти карты для выдачи средств своим детям.

Как выяснилось, большинство выдают карманные деньги каждый день – этот вариант ответа выбрали 38% респондентов. 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% только на крупные праздники (день рождения Новый год), а 9% лишь раз в месяц.

Интересно, что сами респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Наибольшая доля, а именно 32% опрошенных, выбрали именно этот вариант ответа на вопрос о своем взрослении. 25% респондентов получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители по традиции регулярно выдавали "монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку". При этом, 19% опрошенных россиян в детстве "зарабатывали" карманные деньги сами, получая поощрение "за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры".