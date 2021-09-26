Исследование: треть россиян не выдают детям карманные деньги
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих чад, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В современных условиях растущей финансовой грамотности многие родители считают важным обучение детей умению распоряжаться собственными финансами. Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов", — выяснили аналитики, опросив более 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.
Чаще всего "детские" карманные деньги выдаются в форме наличных – 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом, с каждым годом растет популярность детских и подростковых банковских карт, с которыми можно смело отправить ребенка за покупками. Оставшиеся 38% опрошенных родителей выбирают именно эти карты для выдачи средств своим детям.
Как выяснилось, большинство выдают карманные деньги каждый день – этот вариант ответа выбрали 38% респондентов. 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% только на крупные праздники (день рождения Новый год), а 9% лишь раз в месяц.
Интересно, что сами респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Наибольшая доля, а именно 32% опрошенных, выбрали именно этот вариант ответа на вопрос о своем взрослении. 25% респондентов получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители по традиции регулярно выдавали "монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку". При этом, 19% опрошенных россиян в детстве "зарабатывали" карманные деньги сами, получая поощрение "за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры".
https://1prime.ru/finance/20210926/834806491.html