МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина на этой неделе падала до минимумов с начала августа. В связи сэтим эксперты рассказали РБК, стоит ли ждать очередного обвала крипторынка. Аналитик дала прогноз по нефти и курсу рубля на следующую неделю

Прошлый обвал был связан с запретом криптовалютных транзакций в Китае, напоминает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Однако эксперт не ожидает серьезного влияния этого фактора на курс криптовалюты и прогнозирует стабилизацию биткоина в районе 38-40 тысяч долларов на следующей неделе и рост до 50 тысяч долларов в начале октября.

Не ожидает сильного падения ниже отметки в 35 тысяч долларов и директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его мнению, запрет криптовалюты в Китае не отпугнет опытных инвесторов, для которых это лишь временная турбулентность и которые, по его словам, помнят, что "Китай запрещает криптовалюту ежегодно, иногда по несколько раз за год".

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.