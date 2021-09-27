МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина может полностью отыграть сентябрьскую коррекцию и достичь уровней 47 000 – 48 000 долларов к концу текущей недели, сказал РИА Новости ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. Акции "Газпрома" достигли показателя мая 2008 года

"Сейчас коррекция на фондовом рынке США и последовавшая за ней коррекция криптовалют — свершившийся факт, она уже не висит над рынками как дамоклов меч, и потому они активно восстанавливаются. Инвесторы ожидают восстановления цен, особенно для криптовалют. К концу недели, вероятно, сентябрьская коррекция будет полностью отыграна. Биткоину по силам достичь уровней 47 000 — 48 000 долларов", — полагает эксперт.

К 13.50 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance дорожал на 1,9% и торговался возле отметки 43 860 долларов. Динамика приводится за сутки.

Кивкулис отмечает, что прошлая неделя была крайне волатильной как для фондового, так и для криптовалютного рынков. В начале недели оба рынка обвалились до месячных минимумов на фоне кризиса вокруг китайского строительного гиганта Evergrande с долгом в размере 300 миллиардов долларов.

"В данный момент крипторынок имеет явно бычий настрой, а инвесторы, похоже, куда больше внимания уделяют событиям на фондовом рынке США, чем китайским "последним" крипто-"предупреждениям", которых насчитали несколько десятков за последние годы", — говорит эксперт.

В более долгосрочной перспективе макроэкономические факторы будут играть существенную роль, заключил он.