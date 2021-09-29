МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объем рынка процентных деривативов – производных финансовых инструментов (ПФИ), выплаты по которым зависят от будущего изменения процентных ставок — увеличивался более чем в 1,5 раза ежегодно с 2018 года и превысил 10 триллионов рублей, говорится в обзоре Банка России "Рынок производных финансовых инструментов: тенденции и риски".

"Наблюдался резкий рост объемов сделок с процентными деривативами в рублях: в номинальном выражении объем рынка увеличивался более чем в 1,5 раза ежегодно с 2018 года и превысил 10 триллионов рублей", — указывается там.

Эксперты ЦБ связывают это с двумя факторами. Во-первых, с активным наращиванием кредитования по плавающим ставкам в условиях развития управления процентным риском банками. Во-вторых, в 2020 году произошел рост операций в долларах, что во многом было вызвано снижением ставок денежного рынка в долларах до околонулевого уровня.

Существенным сегментом рынка ПФИ являются также процентные деривативы в иностранной валюте, их объем сопоставим с размером рынка валютных деривативов, отмечается в обзоре.

"За последние годы произошел существенный рост позиций участников на рынке валютных деривативов: с 150 миллиардов долларов США до почти 200 миллиардов долларов США за период с 2018 года. Этому способствовали рост торгового оборота России на международном рынке, увеличение привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов, прежде всего по операциям керри-трейд, а также проводимая Банком России политика по девалютизации финансового сектора", — также говорится в обзоре.

Последний фактор снизил для банков привлекательность предоставления валютных кредитов и покупки облигаций, повысив актуальность использования валютных деривативов для управления валютной позицией, отмечают эксперты.