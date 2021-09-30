МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сбер открывает доступ к SberUnity — первому в России единому цифровому пространству для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Планируется, что до конца 2022 года на платформе будет представлено более пяти тысяч российских и зарубежных участников, сообщили в пресс-службе банка. Искусственный интеллект заработал Сберу более двух миллиардов рублей

В настоящее время игроки венчурного рынка переходят от конкуренции к кооперации, и задача Сбера как технологической компании, системообразующей для экономики, — поддержать этот тренд, считает первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис. "При разработке и определении приоритетов реализации функционала SberUnity мы сами действовали как стартап — опирались и продолжим опираться на ожидания рынка и обратную связь самих пользователей", — пояснил он.

Задача SberUnity — сформировать единую инфраструктуру для венчурных инвесторов в масштабах страны. Каждый участник получит дополнительный инструмент для поиска стартапов, крупные компании автоматизируют технологический скаутинг и смогут выбирать релевантные стартапы из перечня или размещать собственные запросы на определённые технологии.

Уже сейчас на платформе размещено более 100 заявок на технологии от Сбера, "Северстали", Unilever, Группы НЛМК, IBM, "Сибура", NVidia, "Билайна", "МегаФона", "Магнита" и других компаний. По словам гендиректора "Северсталь Менеджмент" Александра Шевелева, компания начала плотно работать со стартап-сообществом в 2019 году.

"За это время мы отсмотрели более 700 стартапов, провели две волны корпоративного акселератора, а в прошлом году запустили 14 успешных пилотов и масштабировали 8 проектов, доказавших свою эффективность. Мы рады присоединиться к пространству SberUnity, чтобы усилить направление поиска инноваций и расширить доступ к разнообразным технологиям", — отметил он.

Резиденты платформы получат доступ к сообществу: закрытым встречам и скидкам от партнеров и экосистемы Сбера на сервисы для ведения бизнеса — грантам на облачные сервисы SberCloud, пониженные ставки по эквайрингу, бесплатный запуск контактного центра и многое другое. Первая тысяча зарегистрированных на SberUnity стартапов получит доступ к образовательным вебинарам от 500 Global (ранее 500 Startups) и венчурных инвесторов Кремниевой долины. База платформы будет постоянно совершенствоваться и расширяться.