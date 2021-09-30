МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американская платежная система Visa работает над созданием "Универсального платежного канала" (UPC), призванного обеспечить совместимость различных сетей блокчейнов для перевода стейблкоинов и цифровых валют центробанков (CBDC), сообщается в пресс-релизе компании.

"Отдел исследований и разработок Visa работает над новой концепцией…. Мы называем ее "Универсальным платежным каналом" (UPC), и он работает как хаб, соединяющий множество сетей блокчейнов и обеспечивающий безопасный перевод цифровых валют", — говорится в сообщении.

Проект UPC позволяет решить проблему межсетевой совместимости, устанавливая между сетями блокчейнов выделенные платежные каналы, заявляет компания. Отмечается, что, таким образом, могут быть соединены сети CBDC между странами или сети CBDC с проверенными частными сетями стейблкоинов.

Таким образом, UPC послужит "универсальным адаптером" между блокчейнами, что позволит центробанкам, компаниям и потребителям совершать транзакции независимо от форм-фактора валюты, отмечает компания.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.