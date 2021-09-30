МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Потери бюджета при сохраняющемся росте "теневой" занятости могут достичь 1,5% ВВП в год к 2034 году, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе, внесенном в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Неформальные практики", по мнению разработчиков прогноза, являются одним из источников бюджетных рисков в России на долгосрочную перспективу. Минфин приводит оценки, согласно которым, объем так называемого "серого" фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год.

При составлении прогноза министерство исходило из предпосылки, что доля формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов в ближайшие годы перестанет снижаться. "Однако в случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5-10 лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта валового внутреннего продукта ежегодно",– говорится в прогнозе.

Авторы отмечают, что "неформальные практики" — нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность — являются широко распространенным явлением в России, их цель — полное или частичное уклонение от уплаты налогов.

"Динамика собираемости по различным налогам демонстрировала в последнее десятилетие разнонаправленные тенденции: увеличение по косвенным налогам (налог на добавленную стоимость, акцизы) и снижение по так называемым зарплатным налогам (страховые взносы, налог на доходы физических лиц), свидетельствуя о том, что наиболее остро "неформальные практики" распространены на рынке труда", – говорится в документе.

Такие дисбалансы, по мнению авторов, приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к "уходу в тень", — таким образом, раскручивается спираль "теневизации" экономики.