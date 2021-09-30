ЦБ: просрочка по ипотеке в РФ в августе достигла минимума с апреля 2020 года
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России в августе составила 66,136 миллиарда рублей, что является минимумом с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ.
По сравнению с июлем просрочка снизилась на 0,4%, а с начала года – на 8,7%, в январе этот показатель достигал максимума в течение 2021-го – 72,431 миллиарда рублей.
Российские банки в прошлом месяце снизили количество выданных ипотечных кредитов лишь на 0,4% — до 150,79 тысячи единиц. Сумма выдач при этом выросла на 1,4% — до 439 миллиардов рублей.
Общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться — на 1,7%, до рекордных 10,95 триллиона рублей.
Средняя ставка по ипотеке в августе выросла до 7,78% с 7,67% в июле.
https://1prime.ru/finance/20210930/834838709.html