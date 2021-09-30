МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Власти РФ должны мониторить и контролировать долговую нагрузку государственных компаний и банков, поскольку их обязательства являются "условными обязательствами" РФ и могут нести риски для бюджетной системы, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2022-2024 годы.

"Условные обязательства являются одним из наиболее значимых источников бюджетных рисков. Отказ от измерения и учета такого рода рисков неоднократно приводил к значительным скачкам величины государственного долга. В мировой практике последних десятилетий реализация условных обязательств (наряду с падением обменного курса) служит одной из основных причин неожиданного увеличения соотношения государственного долга и валового внутреннего продукта и последующей дестабилизации общественных финансов", — говорится в подготовленном Минфином России документе.

Дополнительные бюджетные риски авторы видят в неявных условных обязательствах, которые чаще всего реализуются во время кризисов, когда нагрузка на бюджет особенно высока.

Прежде всего, речь идет об обязательствах, которые, возможно, даже не закреплены напрямую в законодательстве: долги регионов, обязательства по поддержке банковского сектора, реального сектора и институтов развития.

"В рамках управления этими бюджетными рисками целесообразно формирование целостной системы управления явными и неявными условными обязательствами", — считает Минфин. Среди предложенных мер — развитие механизмов учета и анализа рисков государственно-частного партнерства, учет гарантий по их проектам.

Кроме того, предлагается минимизировать риски со стороны госкомпаний.

В документе предлагается: "осуществление мониторинга и контроля долговой нагрузки государственных компаний; включение государственных компаний в периметр статистики государственных финансов с целью контроля общего уровня долга государственных компаний и общественного сектора; проведение стресс-тестов для крупнейших государственных компаний".

Похожие меры, включающие проведение стресс-тестов и введение ограничений по размеру долга, предлагается ввести в отношении институтов развития и госбанков.

"Реализация указанных мер позволит снизить риски для бюджетной системы Российской Федерации, что в долгосрочной перспективе будет способствовать сбалансированности и устойчивости бюджетов", — полагает Минфин.

РЕГИОНЫ

Минфин включил Хакасию и Удмуртию в группу субъектов РФ с низким уровнем долговой устойчивости, свидетельствуют материалы министерства.

Министерство опубликовало классификацию российских регионов по группам долговой устойчивости в 2021 году. В группу субъектов РФ с низким уровнем долговой устойчивости вошли Орловская область, республики Мордовия, Хакасия и Удмуртия.

В 2020 году в этой группе были Орловская и Псковская области и республика Мордовия.

Президент России Владимир Путин в 2019 году подписал закон о совершенствовании системы оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований.

В соответствии с законом Минфин РФ получил право оценивать состояние долговой устойчивости регионов и муниципалитетов по установленному перечню показателей и классифицировать по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.