МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин ожидает профицит консолидированного бюджета РФ в 2022 году в 1,27 триллиона рублей, в 2023 году — в 243,4 миллиарда рублей, при этом в 2024 году прогнозируется дефицит на уровне 552,5 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Согласно документу, доходы консолидированного бюджета в 2022 году должны составить 38,568 триллиона рублей, в 2023 году — 39,955 триллиона, в 2024 году — 41,282 триллиона.

Расходы консолидированного бюджета в 2022 году ожидаются на уровне 37,294 триллиона рублей, в 2023 году — 39,712 триллиона, в 2024 году — 41,834 триллиона.