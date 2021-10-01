МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Росфинмониторинг будет отслеживать любые переводы гражданам и юридическим лицам из зарубежных стран, перечень которых сформирован службой. Соответствующие нормы вступают в силу с 1 октября.

Доступ к списку стран, переводы из которых будут отслеживаться Росфинмониторингом, ограничен. Контроль не будет распространяться на заграничные переводы в адрес российских кредитных организаций.

"Очевидно, что в перечень Росфинмониторинга входят страны, включенные в "Список недружественных стран" — США и Чехия, а также те страны, у которых с Россией недружественные или "небезоблачные" отношения: Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония, Турция, Великобритания, Азербайджан и Армения, Молдова и другие", — такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Также он предположил, что в список могут входить такие офшорные юрисдикции, как Кипр.

Кроме того, с 1 октября некоммерческие организации (НКО) будут обязаны отчитываться обо всех операциях о получении и расходовании средств или другого имущества. Ранее такие требования распространялись только на суммы от 100 тысяч рублей, если они поступили из иностранного банка или от зарубежного плательщика.

Под обязательный контроль не подпадут госорганы, госкомпании, госкорпорации, публично-правовые компании, потребкооперативы, государственные (муниципальные) школы и детсады, товарищества собственников недвижимости и торгово-промышленные палаты.