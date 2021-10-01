МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, с 1 октября могут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) по льготному тарифу, говорится в сообщении Банка России. Прием крупных сумм через СБП с октября станет выгоднее

"Эта новация, с одной стороны, позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты, с другой — существенно сэкономить на приеме безналичных инструментов. Для них будет действовать льготный тариф — банковская комиссия не должна превышать 0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей", — отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, чьи слова приводит пресс-служба регулятора.

Самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а также возврат средств при необходимости. Для пользования системой предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование. Чтобы настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, необходимо обратиться в банк.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.