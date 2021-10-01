МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. С начала октября Совкомбанк запускает акцию "Вырасти лес" для держателей карты рассрочки "Халва". По ее условиям, 1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев, а участники получат именные сертификаты c координатами саженцев при выполнении заданий в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе банка. Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный"

В период проведения акции с 1 по 31 октября 2021 года клиентам необходимо пройти регистрацию в акции в мобильном приложении "Совкомбанк — Халва", после чего участникам предложат выполнить одно из заданий — подтвердить e-mail в мобильном приложении, совершить единовременную транзакцию на 5 тысяч рублей в любой из категорий: здоровье, спорт, подарки и развлечения, либо совершить пять транзакций на общую сумму не менее 10 тысяч рублей в период акции.

Совкомбанк поддерживает инициативы, направленные на охрану окружающей среды и сохранение природных ресурсов, и рад предоставить клиентам возможность не только совершать выгодные покупки, но и одновременно заботиться о природе.

"В этот раз мы запустили акцию, приуроченную к актуальной повестке по сокращению быстрых темпов вырубки деревьев и выбросов парниковых газов, чтобы помочь 7,5 млн пользователям карты рассрочки "Халва" внести свой вклад в восстановление и сохранение лесного фонда страны. Надеемся, что благодаря совместным усилиям наш проект получит дальнейшее развитие", — отметил управляющий директор национальной системы рассрочек "Халва" Совкомбанка Александр Дворский.

С 2019 года Совкомбанк является участником "Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде" (UNEP FI) и придерживается принципов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления в своей деятельности. Банк содействует достижению глобальных Целей устойчивого развития ООН в рамках своей деятельности и стремится поддерживать проекты, направленные на решение важнейших экономических, экологических и социальных проблем планеты.