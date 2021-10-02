МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. По данным на 16.16 мск, было зафиксировано 201 обращение.