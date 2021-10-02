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2021
https://1prime.ru/finance/20211002/834860331.html
ВТБ устранил сбой в работе сервисов
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ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла... ПРАЙМ, 02.10.2021
втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", — говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что
клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. По данным на 16.16 мск, было зафиксировано 201 обращение.