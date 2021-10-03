МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Правительство Панамы хочет вступить в диалог с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в связи с новым расследованием об офшорах, сообщает местное издание Panama America.

Министерство финансов РФ

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Власти Панамы опасаются, что публикация расследования может вновь запятнать имидж страны, говорится в сообщении.

Ранее ICIJ пообещал опубликовать "Досье Пандоры" — самое масштабное разоблачение мировых финансовых тайн. В работе над ним приняли участие более 600 журналистов из 117 стран мира.

В 2016 году консорциум обнародовал "Панамские документы", которые, по мнению властей Панамы, нанесли большой ущерб стране, в частности, ее имиджу.

На этот раз юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp, представляющая интересы Панамы, направила в ICIJ письмо, в котором говорится, что панамские власти будут "неустанно бороться", чтобы имя страны больше не пострадало от "порочащего ее и оскорбительного" названия "Панамские документы".

"Правительство Панамы намерено принять меры, чтобы эта ложь не повторялась ICIJ или другими СМИ", — говорится в письме. 

 