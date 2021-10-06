МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей — соответствующий сервис с 11 октября запускает система денежных переводов "Золотая Корона", сообщил РИА Новости представитель компании Иван Ситнов, директор сервиса "Золотая Корона — Денежные переводы". Денежные переводы из России в СНГ летом выросли на треть

"С 11 октября 2021 года система платежных сервисов "Золотая Корона" открывает для граждан ряда стран ближнего зарубежья доступ к новой услуге — денежным переводам в долг. Сумма "Перевода в долг" может быть от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей", — сказал Ситнов.

Отмечается, что в течение 21 дня будет действовать нулевая процентная ставка. Для получения услуги необходимо документально подтвердить право на пребывание в России.

"Основным риском проекта является оценка кредитоспособности заемщиков, так как по мигрантам чаще всего отсутствуют сведения в бюро кредитных историй. Тем не менее, мы ожидаем, что оборот по переводам в долг за первые три месяца составит порядка 1 миллиарда рублей", — добавил он.

"Золотая Корона" — один из крупнейших российских сервисов быстрых денежных переводов без открытия счета.