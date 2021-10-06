МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Уровень безубыточности десятилетних облигаций, который считается показателем рыночных ожиданий уровня инфляции, в Великобритании достиг отметки 4,03%. Это является максимальным показателем за последние 13 лет — с 2008 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию Bloomberg.

Аналитики агентства полагают, что рост инфляции в Британии был подстегнут в основном ценами на энергоносители — бензин и газ. Это вызвано ростом мировых цен на нефть и газ, а также дефицитом бензина в Великобритании. Инфляцию также могут подстегнуть планы британского правительства по увеличению минимальной оплаты труда — до 9,42 евро в час. По данным The Times, премьер-министр Борис Джонсон может представить эти меры уже в ближайшие несколько недель. Аналитик описал три варианта развития энергетического кризиса

Резкий рост инфляции в Великобритании все чаще заставляет аналитиков высказывать мысли о том, что Банк Англии ужесточит монетарную политику, в том числе путем повышения базовой учетной ставки, но сомнительно, пойдет ли он на это прямо сейчас.

"Повышение ставки не поможет справиться с зимним спросом на газ,- полагает аналитик инвесткомпании Futures First Риши Мишра.- Поэтому в данной ситуации, когда люди и так отдают все больше денег за топливо, последнее что надо делать — это заставлять их платить больше процентов по займам".

Согласно официальной информации, в августе уровень инфляции в Великобритании составил 3,2% — максимум за последние девять лет. Правительство не исключает, что в четвертом квартале инфляция может ускориться до 4% — во многом из-за роста цен на топливо.