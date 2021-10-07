МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Газпромбанк в три раза увеличит скорость обработки платежей при оказании услуги банковского сопровождения контрактов, заявил исполнительный вице-президент банка Олег Мельников, выступая на сессии Петербургского международного газового форума. Акционеры Газпромбанка одобрили дивиденды по итогам 2020 года

Сейчас стандартное время рассмотрения платежных поручений по условиям подписанных договоров и дополнительных соглашений с заказчиками составляет три рабочих дня.

Но уже с 1 января 2022 года банк планирует рассматривать все платежные поручения не позднее, чем на следующий день. Таким образом, скорость рассмотрения платежей в среднем увеличится почти в три раза.

По словам Мельникова, Газпромбанк обрабатывает в течение одного дня почти 80% платежных поручений внутри системы банковского сопровождения контрактов.

Благодаря достигнутому ускорению, это не оказывает негативного влияния на сроки проведения взаиморасчетов.

"Банковское сопровождение сегодня — это глобальный тренд, в том числе, и в нефтегазовой отрасли, оно должно стать технологичным, удобным, современным. Не дополнительным барьером, а инструментом, который помогает в реализации контрактов", — прогнозирует Мельников.

Газпромбанк развивает цифровые технологии и делает ставку на автоматизацию контрольных процедур, чтобы своевременно оказывать необходимый клиентам сервис, добавил он.

Бизнес Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов в 2020 году показал практически двукратный рост по объему портфеля контрактов и более чем в 1,5 раза по привлеченным средствам клиентов.

Портфель контрактов на банковском сопровождении в Газпромбанке увеличился почти в 2 раза и достиг рекордного уровня — 6,181 трлн рублей по сравнению с 3, 186 трлн рублей в 2019 году.