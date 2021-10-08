ПЕКИН, 8 окт — ПРАЙМ. Запрет крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba на продажу оборудования для майнинга криптовалют на своей платформе вступает в силу в пятницу. Названа криптовалюта, которая резко поднимается в цене

С пятницы за уклонение от правил и преднамеренное искажение информации о продукте Alibaba будет налагать на продавца штрафы и, в зависимости от серьезности нарушения, ограничивать деятельность на платформе вплоть до блокировки учетной записи.

Alibaba ранее уточнила, что ограничения связаны с ужесточением политики властей Китая в отношении криптовалют. Под запрет на продажу также попадут аппаратное и программное обеспечение, используемые для получения виртуальных валют, а также учебные пособия.

Народный банк Китая (ЦБ) предупредил, что виртуальная валюта не является легальным платежным средством, а деятельность, связанная с виртуальной валютой, незаконна. Незаконной финансовой деятельностью, как отмечал китайский ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.

Приглашенный научный сотрудник Центра исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа Бянь Юнцзу ранее говорил РИА Новости, что Китай усиливает контроль за криптовалютой ради борьбы с отмыванием денег. По его словам, расследование показало, что многие коррупционеры выводили деньги за рубеж с помощью криптовалюты. В то же время эксперт подчеркивал, что Китай не выступает против цифровой валюты как таковой, а, напротив, считает, что цифровизация валюты является перспективной тенденцией.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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