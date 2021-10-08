МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Специалисты Росстата планирует пересчитывать заработки россиян по-новому. Теперь в них хотят включать доходы от инвестиций в биржевые активы через брокерские счета. Об этом сообщают "Ведомости".

Издание сообщает, что Росстат уже создал рабочую группу для обсуждения корректировок методологии подсчета денежных доходов россиян. В нее вошли представители самого Росстата и Центробанка. Одно из ключевых предложений касается учета в составе доходов физлиц данных о состоянии их брокерских счетов.

Отмечается, что будут учитываться дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и прирост капитала в результате успешной продажи ценных бумаг. По нынешним правилам, до тех пор, пока эти средства не выведены с брокерского счета на обычный банковский, они считаются сбережениями, а не доходами.

Представитель Росстата рассказал "Ведомостям", что новая методика поможет точнее рассчитывать величину доходов россиян. При этом, подчеркнул он, важно разделить учитываемые на брокерских счетах средства физических и юридических лиц.

Инициатива обусловлена в том числе растущей среди россиян популярностью биржевых торгов, отмечают "Ведомости". За последние два года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов физлиц выросло в несколько раз, достигнув рекордных значений.

При этом ранее Росстат уже менял методологию подсчета реальных располагаемых доходов граждан после того, как они демонстрировали снижение на протяжении нескольких лет подряд.