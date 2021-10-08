МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Комиссия Банка России по рассмотрению жалоб попавших в "черный список" топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций стала чаще отказывать им в реабилитации: доля одобренных жалоб по сравнению с таким же периодом предыдущего года уменьшилась на 15,5 процентного пункта, следует из сообщения регулятора.

"В третьем квартале 2021 года в Комиссию поступило 67 жалоб, рассмотрено 85 жалоб, из них 48 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 37 жалоб отказано. Для сравнения: в третьем квартале 2020 года в Комиссию поступило 33 жалобы, рассмотрено 25 жалоб, из них 18 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 7 жалоб отказано", — сказано в сообщении.

Таким образом, доля одобренных жалоб период к периоду уменьшилась: в 2020 году по 72% заявок было принято положительное решение, а в 2021 году одобрили только 56,5% обращений.

Отмечается, что с июля по сентябрь больше всего поступило жалоб от членов совета директоров (12 жалоб), лиц, осуществлявших функции единоличных исполнительных органов финансовых организаций (11 жалоб), крупных владельцев, контролеров крупных владельцев и их единоличных исполнительных органов (9 жалоб), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях соблюдения "антиотмывочного" законодательства (8 жалоб).

Комиссия с января 2018 года получила 1040 жалоб, 849 обращений было рассмотрено, из них по 352 случаям было принято отрицательное решение, по 497 — положительное.

По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.