МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банк России выявил случаи недобросовестной практики страхования имущества ломбардами, когда они не страхуют имущество в залоге или на хранении в течение всего периода нахождения у себя, говорится в письме регулятора, адресованного участникам рынка. ЦБ стал чаще отказывать в реабилитации финансистам из "черного списка"

"Ломбард обязан страховать в пользу заемщика или поклажедателя за свой счет риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки… то есть заключить договор страхования, а также осуществлять страхование заложенной или сданной на хранение вещи на протяжении всего периода нахождения вещи в ломбарде", — указывается в письме.

"В результате анализа договоров страхования ломбардами вещей, принятых в залог или на хранение, выявлены случаи их заключения на условиях, при которых страховая сумма по договору определяется на основании сведений о перечне имущества, находящегося в залоге или на хранении, предоставляемых ломбардами страховщику на периодической основе по состоянию на определенную договором страхования дату", — указывается там же.

Поскольку отчеты представляются на определенную дату, возникают риски полного либо частичного необеспечения страхового покрытия рисков утраты или повреждения вещей, находящихся в залоге или на хранении, принятых ломбардами по договорам, заключенным после направления отчетов на период до наступления следующей отчетной даты, поясняет регулятор в письме.

Банк России сообщает о недопустимости применения вышеизложенной практики заключения договоров страхования и необходимости обеспечения страхования заложенных или сданных на хранение вещей на страховую сумму не ниже суммы их оценки, произведенной в соответствии с федеральным законом "О ломбардах", на протяжении всего периода нахождения вещи в ломбарде.