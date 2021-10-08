МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличение резервного фонда правительства примерно на 1,5 триллиона рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1456967794,9 тысяч рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что средства из резервного фонда направляются на социально значимые цели. Так за счет фонда в нынешнем году финансировались единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также коронавирусные мероприятия, в том числе закупка бесплатных лекарств для лечения больных ковидом.

Кроме того, резервный фонд используется и в тех случаях, когда требуется помощь с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. В 2021 году такая поддержка оказывалась, в том числе, Забайкалью, Амурской области, Хабаровскому краю, Якутии и Крыму.

Ранее, в июле, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 689,5 миллиарда рублей за счет ожидаемых дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.