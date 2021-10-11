МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Верховный суд России оставил без изменения судебные акты нижестоящих инстанций о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества 19 бывших руководителей обанкротившегося в 2014 году Инвестбанка, ранее привлеченных к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, которые оцениваются примерно в 40 миллиардов рублей. Суд арестовал регионального директора "Самолета" Лефеля

Как следует из опубликованного определения суда, судья Иван Разумов отклонил кассационные жалобы двоих ответчиков – бывших членов наблюдательного совета банка Александра Хандруева и Игоря Дубова. При этом Разумов вслед за окружным судом указал, что заявители могут обратиться с заявлением о замене обеспечительной меры или ее отмене по причине превышения стоимостью арестованного имущества размера их субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы в декабре по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест "на имущество, в чем бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось", в том числе на деньги, которые поступят на счета в будущем. Было перечислено и конкретное имущество некоторых ответчиков, попавшее под арест. Так, у Дубова арестована квартира в подмосковном городе Жуковском.

Кроме того, у главы набсовета Юрия Матвеева арестованы четыре земельных участка в Калининградской области, у членов набсовета: Владимира Гезина – квартира и полквартиры в Москве, Натальи Ивановой – квартира и гараж в Москве, Льва Новикова – московская квартира и полздания в Костромской области, Максима Щербакова – квартира в Москве, у члена правления Ольги Боргардт – квартира в Зеленограде, треть квартиры в Москве и земельный участок с садовым домиком в Солнечногорском районе. Центробанк выявил нарушения в страховании имущества ломбардами

Первую инстанцию поддержали Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года признал ответственными по долгам Инвестбанка 19 экс-банкиров – его бенефициара Сергея Мастюгина, Матвеева, 11 членов набсовета, включая Хандруева, Дубова и Гезина. К ответственности были привлечены также бывшие предправления Сергей Менделеев, члены правления Боргардт, Дмитрий Кириллов, Сергей Андрющенко, Олег Козаченко и вице-президент Галина Зима.

Размер взыскания с каждого из ответчиков первая инстанция определила в долях от общей суммы ущерба, которая определится по окончании расчетов с кредиторами. Ее поддержали окружной и Верховный суды. Изначально, в марте 2017 года, АСВ оценивало общий размер субсидиарной ответственности в 40,5 миллиарда рублей. В отношении одного из 19 ответчиков – Козаченко – производство в связи с его смертью приостановлено.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего, по данным РИА Рейтинг, 80-е место среди банков РФ, в декабре 2013 года, в марте 2014-го банк был признан банкротом. Мастюгин, Менделеев и Боргардт также стали фигурантами уголовных дел.