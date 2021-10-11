МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре выросло в 2,83 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 82,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Профицит внешней торговли России в январе-августе вырос в 1,7 раза

"По предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 82,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора.

САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Положительное сальдо внешней торговли России в январе-сентябре выросло в 1,8 раза в годовом выражении и составило 124,5 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

"Основную роль продолжает играть положительное сальдо торгового баланса, которое увеличилось на 55,7 миллиарда долларов до 124,5 миллиарда долларов. Это произошло за счет роста экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках. Рост товарного импорта лишь отчасти компенсировал данный прирост экспорта", — отмечает ЦБ.

ОТТОК КАПИТАЛА

Чистый отток капитала из России в январе-сентябре составил 59 миллиардов долларов, увеличившись на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора заметно (на 19,2 миллиарда долларов, или на 48%) выросло и составило 59,0 миллиарда долларов. В отличие от прошлого года это агрегат сформировался почти полностью за счет операций прочих секторов по приобретению иностранных активов", — говорится в сообщении регулятора.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Прямые иностранные инвестиции в РФ в январе-сентябре составили 15,3 миллиарда долларов против 3,9 миллиарда долларов год назад, сообщается в материалах ЦБ.

В третьем квартале прямые иностранные инвестиции в РФ выросли до 4,8 миллиарда долларов против 2,1 миллиарда долларов годом ранее.