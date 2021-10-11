ЦЮРИХ, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Швейцарии передали 70 странам данные о 3,3 миллиона счетов, открытых гражданами этих государств в швейцарских банках, сообщила в понедельник Федеральная налоговая администрация. Всемирный банк призвал найти способ снизить долги бедных стран

Как уточнили в ведомстве, передача сведений состоялась в рамках механизма автоматического обмена банковской информацией (АОИ).

"В этом году в АОИ приняли участие в общей сложности 96 стран. Антигуа и Барбуда, Азербайджан, Гана, Доминика, Ливан, Макао, Пакистан, Катар, Самоа и Ваату были добавлены в существующий список из 86 стран. С 70 странами обмен информацией был взаимным", — говорится в сообщении.

Как уточняется, еще из 26 стран Швейцария получила сведения, но не предоставляла их, потому что эти государства не отвечают международным требованиям в отношении конфиденциальности и безопасности данных или сами решили не получать информацию.

По данным ведомства, Швейцария направила государствам-партнерам информацию примерно о 3,3 миллиона финансовых счетов и получила от них информацию примерно о 2,1 миллиона финансовых счетов. Сообщается, что сейчас в ведомстве зарегистрировано около 8,5 тысячи финансовых институтов, в том числе банки, фонды и страховые компании.

Как отметили в налоговой администрации, обмен данными позволяет кантональным налоговым органам проверять, правильно ли налогоплательщики указали свои финансовые счета за рубежом в налоговых декларациях. Ведомство также сообщило, что не может предоставить какую-либо информацию о размере финансовых активов.