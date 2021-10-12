МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании, однако к их использованию необходимо подходить взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Новак назвал одну из основных причин энергетического кризиса

"Главный вынесенный мной урок, как я уже говорила ранее — нам нужны резервы. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании. У стран с развивающимися экономиками сейчас было большее пространство для маневра, в первую очередь, благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних 10 лет", — сказала она в ходе открытого диалога в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда.

"Однако, если их использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно – особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", — добавила глава регулятора.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев уменьшились в сентябре на 0,2 процентного пункта — до 12,3%, но по-прежнему остаются повышенными. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Затем показатель немного снизился, при этом весной вновь стал увеличиваться, достигнув в июле максимального уровня с ноября 2016 года — 13,4%. При этом в августе 2021 года инфляционные ожидания уменьшились сразу на 0,9 процентного пункта — до 12,5%.