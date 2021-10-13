МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Сбербанк и "Россети" в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя заключили соглашение об информационном взаимодействии. Это позволит им своевременно узнавать о сбоях и нарушениях в работе энергооборудования, предотвращать инциденты и минимизировать последствия уже случившихся ЧП, пояснили в пресс-службе банка. Сбер стал самым дорогим банком в Европе

В рамках сотрудничества предполагается развивать информационное взаимодействие при предупреждении о возникновении технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка. Кроме того, стороны продолжат совместную работу по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений электросетевой инфраструктуры.

Договоренности позволят Сбербанку своевременно получать информацию о технологических нарушениях и отклонениях в работе электросетевой инфраструктуры, которые могут привести к аварии, а также минимизировать последствия уже случившихся инцидентов. "Россети" также смогут вовремя узнавать о сбоях на энергообъектах банка и устранять их.

"Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них", — заявил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам замгендиректора "Россетей" Алексея Мольского, взаимодействие сторон выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. "Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая инновационное развитие… Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры", — пояснил он.

В рамках реализации соглашения стороны намерены организовать совместные мероприятия по сотрудничеству в части информационного взаимодействия, развитию автоматизированного информационного обмена, совершенствованию методологии аналитического обеспечения участников сторон, защите информации и выполнению требований информационной безопасности.