МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Нерезиденты в сентябре резко снизили покупку валюты на российском рынке — до 17,4 миллиарда рублей со 106 миллиардов в августе, свидетельствуют данные из обзора ЦБ РФ по рискам финансовых рынков. Сбербанк и "Россети" договорились об информационном сотрудничестве

"По сравнению с прошлым месяцем нерезиденты и дочерние иностранные банки снизили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. В сентябре ими в совокупности было куплено иностранной валюты на бирже (в рублевом эквиваленте) на 17,4 миллиарда рублей (106 миллиардов рублей в августе)", — говорится в обзоре.

АКЦИИ

Нерезиденты в сентябре продали акции российских компаний на 20,7 миллиарда рублей против 14 миллиардов рублей в августе, свидетельствуют данные из обзора ЦБ РФ по рискам финансовых рынков.

"На вторичных биржевых торгах в сентябре нерезиденты и дочерние иностранные банки выступали основными продавцами акций российских компаний, реализовав ценные бумаги на сумму 20,7 миллиарда рублей (в августе продажи составили 14 миллиардов рублей)", — отмечается в обзоре.

В разрезе категорий участников торгов некоммерческие финансовые организации (НФО) также продолжили осуществлять нетто-продажи акций, которые в сентябре составили 18,7 миллиарда рублей. Системно значимые коммерческие организации (СЗКО) и прочие банки приобрели акций на сумму 19,5 и 19,6 миллиарда рублей соответственно, отмечается в обзоре.

Основной объем покупок в размере 40,2 миллиарда рублей осуществили клиенты – физические лица (покупки совершались через кредитные и некредитные финансовые организации), добавили в ЦБ. Эксперты назвали точную дату краха цены биткоина

ВЛОЖЕНИЯ В ОФЗ

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре осталась практически неизменной и на конец месяца составила 21%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в сентябре осталась практически неизменной (выросла на 10 базисных пунктов и к концу месяца составила 21%). В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 миллиарда рублей, при этом относительно предыдущих периодов темп прироста снизился (в июле и августе рост вложений составил 169,2 и 175,7 миллиарда рублей соответственно) из‑за роста волатильности на российском и мировом рынках в конце месяца, а также сохраняющихся проинфляционных рисков", — говорится в обзоре.

В отличие от рынка валютных свопов укрепление курса рубля не оказало значимого влияния на динамику нерезидентов на рынке ОФЗ (ввиду большей срочности сделок с ОФЗ). Рост объема вложений в ОФЗ с постоянным купонным доходом составил 65 миллиардов рублей, добавили в ЦБ.

В сентябре объем вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД достиг своего исторического максимума (на 20 сентября 2021 года — 3,318 триллиона рублей), незначительно скорректировавшись к концу отчетного периода — до 3,285 триллиона рублей. Причинами продаж ОФЗ в конце месяца со стороны нерезидентов выступали рост волатильности на мировых площадках на фоне ситуации с китайским застройщиком Evergrande, а также сообщения о возможном расширении санкций на вторичный рынок ОФЗ, отмечают в ЦБ.

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета, включающий расширение санкций на российский вторичный рынок ОФЗ. Однако прежде чем обрести юридическую силу, свой вариант бюджета должен одобрить Сенат США, после чего детали двух бюджетов согласуют и обе палаты вновь проголосуют за документ.

В целом за период нерезиденты сократили совокупные объемы вложений в краткосрочные и среднесрочные ценные бумаги (продажи составили 29 миллиардов рублей), нарастив вложения в ОФЗ со сроком до погашения свыше 10 лет (89 миллиардов рублей).

Минфин России в среднем за один аукцион в сентябре продавал ОФЗ на сумму 45,6 миллиарда рублей. Основными покупателями на аукционах ОФЗ по‑прежнему выступали системно значимые кредитные организации, их доля от объема повысилась на 8 процентных пунктов, до 50,8%. За сентябрь доля нерезидентов на аукционах ОФЗ выросла на 3,3 процентного пункта по сравнению с показателем предыдущего месяца и составила 27,8%.