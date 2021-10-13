МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Управляющая компания ВЭБ.РФ, инвестирующая средства пенсионных накоплений граждан, за январь-сентябрь текущего года получила доход по расширенному портфелю в размере 65,6 миллиардов рублей, сообщили в корпорации развития.

Согласно обнародованным Государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ данным, за 9 месяцев 2021 года доходы по портфелю госбумаг составили 1,3 миллиарда рублей. Доходность по обоим портфелям ВЭБ.РФ за указанный период составила в годовом выражении 4,59% и 4,81% соответственно.

"ГУК ВЭБ.РФ обеспечила доходы для 38 млн человек — клиентов ПФР, несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру. По итогам трех кварталов прирост по портфелям ГУК, которые продемонстрировали хорошую защищенность от рыночного риска, существенно опережает референтные облигационные индексы Мосбиржи. Основные источники доходов — купонный доход по облигациям и проценты по операциям размещения денежных средств", — прокомментировал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

Для сравнения, расширенный портфель ВЭБ.РФ за 9 месяцев вырос на 3,4%, а консервативный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период сократился на 0,3%. Индекс гособлигаций Мосбиржи снизился на 2%.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями граждан, не выбравших частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов") — на данный момент их около 38 миллионов человек. Пенсионный портфель госкорпорации самый большой на рынке (1,94 трлн рублей по итогам 9 месяцев 2021 года). Ее результаты традиционно являются бенчмарком для рынка.