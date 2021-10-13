МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, увеличившись за девять месяцев на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%, сообщает ЦБ РФ. Путин спрогнозировал цену на нефть

"Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2021 года, по оценке Банка России, составил 489,2 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%", — поясняет регулятор.

Как отмечается, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования в размере 17,5 миллиарда долларов, предоставление которых отражается в составе внешнего долга Центрального банка.