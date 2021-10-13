МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября выросла до 6,43% с 6,33% в третьей декаде сентября, следует из материалов Банка России. Финансист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят

Это рекордно высокий уровень со второй декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,48%.

А рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.