Банк России ожидает сохранения инфляционных ожиданий на высоком уровне
ЦБ: инфляционные ожидания в России продержатся на повышенном уровне более продолжительное время
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России продержатся на повышенном уровне более продолжительное время, снизится годовая инфляция до 4-4,5% в 2022 году, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении.
В начале октября зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что инфляция в России в августе-сентябре текущего года сложилась выше ожиданий ЦБ, при этом в третьем квартале темпы роста цен традиционно подвержены "зашумлению".
По его словам, прогноз планируется уточнить по итогам заседания в октябре.
https://1prime.ru/finance/20211013/834955355.html
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