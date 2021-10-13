МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России продержатся на повышенном уровне более продолжительное время, снизится годовая инфляция до 4-4,5% в 2022 году, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Банк России отметил увеличение внешнего долга страны

"Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении.

В начале октября зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что инфляция в России в августе-сентябре текущего года сложилась выше ожиданий ЦБ, при этом в третьем квартале темпы роста цен традиционно подвержены "зашумлению".

По его словам, прогноз планируется уточнить по итогам заседания в октябре.