2021-10-14T02:22:17+03:00

2021-10-14T02:22:17+03:00

2021-10-14T02:22:17+03:00

2021

https://1prime.ru/finance/20211014/834956822.html

Путин высказался о криптовалютах

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент России Владимир Путин допускает, что криптовалюта может быть расчётной единицей, однако она очень нестабильна, и оплачивать ею энергоресурсы пока преждевременно. ПРАЙМ, 14.10.2021

криптовалюты, финансы, новости, криптовалюта, владимир путин

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60