2021-10-14T02:22:17+03:00
2021-10-14T02:22:17+03:00
2021-10-14T02:22:17+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20211014/834956822.html
Путин высказался о криптовалютах
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Президент России Владимир Путин допускает, что криптовалюта может быть расчётной единицей, однако она очень нестабильна, и оплачивать ею энергоресурсы пока преждевременно. ПРАЙМ, 14.10.2021
криптовалюты, финансы, новости, криптовалюта, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допускает, что криптовалюта может быть расчётной единицей, однако она очень нестабильна, и оплачивать ею энергоресурсы пока преждевременно.