МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. В МВФ призвали центробанки внимательно следить за инфляцией

"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", — сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".

Набиуллина отметила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, Банк России работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. По ее словам, россияне сейчас больше хранят в рублях.

"Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", — подчеркнула глава ЦБ.

Также она рассказала об условиях появления доступного жилья в России. По её мнению, это совокупность трех факторов, работающих вместе: рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки.

"Чтобы доступное жилье было — рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того чтобы взять кредит, купить жилье, — даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов… Это снижение стоимости жилья. Третье — это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе", — сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".

Когда ипотека растет слишком быстрыми темпами, а доходы населения не поспевают, это чревато тем, что люди с недостаточным уровнем доходов будут брать ипотечные кредиты, отметила Набиуллина. "А мы знаем, к счастью, не по своей истории, к чему это может приводить", — добавила глава регулятора.