МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Средний чек мужчин за оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП) вдвое превысил женский, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт подсказал, как сэкономить на денежных переводах

В рамках исследования были проанализированы обезличенные данные за три квартала 2021 и 2020 года о розничных клиентах, которые оплачивают покупки с помощью СБП, а также данные клиентов всех банков, которые используют данную технологию в эквайринговой сети банка "Русский стандарт".

"Мужчины активнее оплачивают покупки через СБП: как и в прошлом году, они лидируют по количеству операций. С января по сентябрь 2021 года на них пришлось 55% всех покупок, а на женщин – 45%. При этом средний чек одной такой операции в текущем году у мужчин тоже выше – 5 098 рублей против "женских" 2 990 рублей", — выяснили авторы исследования.

За три квартала 2021 года чаще всего покупки через СБП совершали клиенты 31-40 лет – на них пришлось 49% таких операций. На втором месте оказались россияне 41-50 лет с долей 27%. Третье место – у клиентов 21-30 лет (14%), четвертое – у возрастной категории 51-60 лет (8%), и наконец, на пятом месте – россияне старше 60 лет (2%).

В среднем на одного пользователя приходится 2,6 покупки через СБП в месяц. Примечательно, что самая яркая динамика этого показателя в 2021 году относительно января-сентября 2020 года была в августе – месяце возвращения из отпусков и подготовки к новому учебному году.

При этом в целом за три квартала 2021 года более чем в шесть раз в годовом выражении выросла общая сумма оплаты товаров и услуг по СБП, и в три раза – их общее количество. Средний чек вырос более чем вдвое и составил 4 150 рублей.