МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Счетная палата РФ назвала факторы, которые будут оказывать поддержку курсу рубля в следующем году: это жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, увеличение экспорта, высокие цены на нефть, а также рост инвестиций и приток капитала, говорится в заключении ведомства на проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы. Рубль усиливает рост по отношению к доллару

Аудиторы отмечают, что в базовом варианте среднесрочного макроэкономического прогноза, который лег в основу проекта бюджета, ожидается укрепление курса российской валюты до 72,1 рубля за доллар США в 2022 году с дальнейшим ослаблением к 2024 году до уровня 2021 года (73,6 рубля за доллар США). "При этом среднесрочный прогноз не содержит достаточного обоснования того, какие факторы будут оказывать влияние на динамику национальной валюты на прогнозном горизонте", — отмечается в заключении.

"Принимая во внимание динамику основных макроэкономических показателей, можно предположить, что поддержку рублю в 2022 году будут оказывать более жесткая денежно-кредитная политика, расширение торгового баланса (до 10% ВВП в 2022 году), относительно высокие цены на нефть, а также рост инвестиций и приток капитала", — говорится в документе.

Вместе с тем, по мнению Счетной палаты, нефть в представленном прогнозе недооценена — аудиторы считают, что начинающееся восстановление мировой экономики будет поддерживать нефтяные цены на более высоком уровне, а "зеленая" повестка будет иметь отложенный эффект на топливный рынок.

Прогнозируемое правительством ускорение темпов роста инвестиций в России с 4,5% до 5,3% в 2021-2024 годах, по данным Счетной палаты, не соответствует установленным указом президента РФ целям.

"Кроме того, в среднесрочном прогнозе не приводится информация о механизме привлечения как внутренних инвестиционных ресурсов, так и иностранных инвестиций. Не указаны основные инструменты перезапуска инвестиционного цикла, в том числе соответствующие инициативы правительства Российской Федерации. Не приводится информация о реализации крупных инвестиционных проектов, планируемых в среднесрочной перспективе", — говорится в заключении.

"Кроме того, по мнению Счетной палаты, предусмотренные в базовом варианте среднесрочного прогноза темпы роста инвестиционного импорта и промышленного производства не обеспечат заявленные темпы роста инвестиций в 2023-2024 годах, так как в указанный период динамика инвестиций в основной капитал, показателей роста промышленного производства и инвестиционного импорта рассогласованы", — отмечают авторы документа.