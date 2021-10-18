МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 3,097 миллиарда долларов, увеличившись в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал

Показатель EBITDA на фоне роста цен вырос в 2,6 раза — до 4,532 миллиарда долларов, а его рентабельность возросла до 54% с 33% годом ранее. Выручка увеличилась на 63% — до 8,371 миллиарда долларов. Свободный денежный поток возрос в 3,9 раза — до 2,425 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль компании увеличилась на 9% к предыдущему кварталу — до 1,237 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос на 5% — до 1,723 миллиарда долларов. Выручка повысилась на 9% — до 3,206 миллиарда долларов. Свободный денежный поток увеличился на 6% — до 992 миллионов долларов.

Чистый долг компании в течение третьего квартала практически не изменился и на 30 сентября составил 1,534 миллиарда долларов. Минфин может снизить налог для иностранцев на прибыль от акций вдвое

"Северсталь" в январе-сентябре 2021 года увеличила производство стали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,615 миллиона тонн. Позитивную динамику в компании связывают с запуском дуговой сталеплавильной печи № 1 в апреле 2021 года, а также с завершением модернизации конвертерного цеха и литейных машин. Выпуск чугуна вырос на 12% — до 8,029 миллиона тонн. Продажи стальной продукции снизились на 1% — до 8,002 миллиона тонн.

В третьем квартале 2021 года выпуск стали увеличился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом — до 2,878 миллиона тонн, чугуна — на 4%, до 2,728 миллиона тонн. Продажи стальной продукции выросли на 1% — до 2,694 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4% — до 11,314 миллиона тонн.