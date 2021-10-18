МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В России с начала года выдано более 260 тысяч льготных ипотечных кредитов на новостройки, говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты". Средний размер ипотеки в России в сентябре продолжил расти

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%, летом текущего года программа была продлена, но с изменением параметров. Субсидии предоставляются по всем ипотечным кредитам на приобретение квартир в новостройках по ставке 7%, максимальная сумма кредита — не более 3 миллионов рублей.

"Программа льготной ипотеки на новостройки несмотря на изменения параметров остается популярной у населения: по актуальным данным, более 263 тысяч кредитов выдано с начала 2021 года и уже после переформатирования ипотеки в июле 2021 года. Всего за время реализации программы более 609 тысяч россиян смогли улучшить свои жилищные условия только по этой программе", — приводятся в пресс-релизе слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Регионами-лидерами по программе льготного ипотечного кредитования на новостройки в настоящее время являются: город Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Тюменская область, республика Татарстан, Новосибирская область, Ростовская область, республика Башкортостан, уточняется в сообщении.