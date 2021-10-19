ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Международный банк Credit Suisse заплатит почти 500 миллионов долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика, сообщил американский регулятор — Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC). Китай разместил четыре транша евробондов на четыре миллиарда долларов

"Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 миллионов SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение (американского) закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбика", — говорится в заявлении регулятора.

"Согласно постановлению SEC, эти транзакции, по которым было собрано более 1 миллиарда долларов, использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся сейчас под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика", — уточняет регулятор.

Кроме того, регулятор сообщил, что подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse.

"Базирующееся в Лондоне подразделение российского банка ВТБ отдельно согласилось заплатить более 6 миллионов долларов за урегулирование обвинений SEC относительно его роли в дезинформации инвесторов во втором размещении бондов (Мозамбика) от 2016 года", — говорится в сообщении американского регулятора.

"Согласно постановлению SEC, второе размещение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволяло инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика", — уточняет регулятор.

"При этом SEC установила, что распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам", — заявляет регулятор. Кроме того, в материалах не указывалось, что значительная часть первого размещения была задействована не по адресу, уточняет SEC. Мозамбик впоследствии объявил дефолт по этим обязательствам.

"VTB Capital согласилась с постановлением SEC, где говорилось, что она нарушила нормы федерального закона (США) о ценных бумагах, связанных с халатностью и борьбой с мошенничеством. Не признавая и не отрицая эти установления, VTB Capital согласилась заплатить больше 2,4 миллиона долларов в виде компенсации и процентов и 4 миллиона долларов штрафа", — уточнили в SEC.