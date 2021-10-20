МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Граждане теряют в финансовых пирамидах в среднем от 50 до 100 тысяч рублей, но иногда сумма может доходить до нескольких миллионов рублей, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. "Копить до старости". Хорошие машины будут стоить еще дороже

В среднем человек теряет в финансовой пирамиде от 50 до 100 тысяч рублей, сказал он в прямом эфире в Instagram.

По его словам, есть случаи, когда суммы потерь идут уже на десятки миллионов рублей. "Часто люди, которые скопили такие деньги, могут поверить в то, что кто-то сможет преумножить эти деньги. Зачастую с такими людьми организаторы финансовых пирамид работают индивидуально, и зачастую такие переговоры, к сожалению, оканчиваются удачно для мошенников, они берут деньги и с ними исчезают. Есть такие случаи, когда 50-100 миллионов рублей уходят мошенникам", — сказал он.

"Зачастую, конечно, это меньшие суммы — средний чек от 50 до 100 тысяч рублей. Если организаторы пирамид действуют масштабно, то это может быть уже от 300 до 800 тысяч рублей", — добавил Лях.

По его словам, кто-то закладывает квартиры, кто-то продает машины, некоторые продают жилье и часто бывает, что люди оказываются, в том числе, без последнего жилья, без источника к существованию. "Это действительная проблема финансовых пирамид, а не то, что люди теряют деньги или веру в инвестиции", — подчеркнул он.