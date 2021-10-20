Банк России: граждане теряют в финансовых пирамидах в среднем 50-100 тысяч рублей
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Граждане теряют в финансовых пирамидах в среднем от 50 до 100 тысяч рублей, но иногда сумма может доходить до нескольких миллионов рублей, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
В среднем человек теряет в финансовой пирамиде от 50 до 100 тысяч рублей, сказал он в прямом эфире в Instagram.
По его словам, есть случаи, когда суммы потерь идут уже на десятки миллионов рублей. "Часто люди, которые скопили такие деньги, могут поверить в то, что кто-то сможет преумножить эти деньги. Зачастую с такими людьми организаторы финансовых пирамид работают индивидуально, и зачастую такие переговоры, к сожалению, оканчиваются удачно для мошенников, они берут деньги и с ними исчезают. Есть такие случаи, когда 50-100 миллионов рублей уходят мошенникам", — сказал он.
"Зачастую, конечно, это меньшие суммы — средний чек от 50 до 100 тысяч рублей. Если организаторы пирамид действуют масштабно, то это может быть уже от 300 до 800 тысяч рублей", — добавил Лях.
По его словам, кто-то закладывает квартиры, кто-то продает машины, некоторые продают жилье и часто бывает, что люди оказываются, в том числе, без последнего жилья, без источника к существованию. "Это действительная проблема финансовых пирамид, а не то, что люди теряют деньги или веру в инвестиции", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/finance/20211020/835002916.html