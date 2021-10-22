МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России может в декабре повысить ключевую ставку еще на 0,25-0,5 процентного пункта — до 7,75-8% годовых, заявили РИА Новости аналитики ЕАБР. Эксперт дал прогноз по курсу рубля на фоне решения Банка России по ставке

"Если признаков замедления инфляции в ноябре не последует, высока вероятность того, что повышение ставки в октябре окажется не последним. Допускаем ее повышение на 0,25-0,5 процентного пункта в декабре", — рассказали в институте развития.

ЦБ в пятницу по итогам заседания совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

Аналитики отмечают, что сохранение повышенного инфляционного давления и проинфляционных рисков стало главным фактором повышения ставки ЦБ на 0,75 процентного пункта. Главной причиной ускорения инфляции в сентябре-октябре стало стремительное удорожание продуктов питания.

Повышение ставки поддержит рубль, уверены аналитики. При этом ставки по вкладам и кредитам продолжат повышаться вслед за ключевой, Увеличение процентных ставок, завершение фазы восстановления, сохранение проблем с поставками будут постепенно вести к замедлению роста экономики.

"С учетом последних движений инфляция по итогам года останется выше 7%. Возможно, мы увидим пик в октябре на уровне около 8% год к году. Далее инфляция может немного замедлиться, но скорее всего останется ближе к 7,5% год к году по итогам года. Приближения к целевому уровню 4% мы ожидаем к концу 2022 – началу 2023 годов. Это станет возможным при ослаблении давления со стороны рынков сырья и восстановлении цепочек поставок", — объяснили аналитики.