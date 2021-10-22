МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. По итогам сегодняшнего заседания совета директоров Банка России было принято решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. до 7,5% годовых.Решение Банка России может привести к ряду негативных последствий для отечественной экономики, которая не восстановилась в полной мере от первых волн пандемии коронавируса, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.

"Довольно жесткое решение российского регулятора обусловлено существенным усилением проинфляционных рисков в стране. Согласно данным Росстата, в сентябре 2021 года потребительские цены выросли на 7,4% в годовом выражении по сравнению с 6,7% в августе". — рассказал он.

При этом инфляция на 18 октября оценивается регулятором на уровне 7,8%. В обновленном прогнозе регулятор ожидает, что инфляция по итогам 2021 года окажется в диапазоне 7,4-7,9%, тогда как в июльском варианте прогноза ожидаемый коридор инфляции составлял 5,7-6,2%.

Это решение ЦБ может привести к ряду негативных последствий для экономики России: она не полностью восстановилась от первых волн пандемии коронавируса.

"Во-первых, ужесточение монетарной политики приведет к дальнейшему росту процентных ставок по кредитам коммерческому сектору, при том, что в рост стоимости заемных средств в наибольшей степени коснется субъектов МСП, понесших наибольшие потери от пандемии. Более того, ситуация усугубляется предстоящим введением новых локдаунов на период конца октября-начала ноября, в результате которого большинство предпринимателей столкнуться с серьезными кассовыми разрывами", — отметил собеседник агентства.

Во-вторых, если говорить о расширении программ поддержки бизнеса, в том числе предполагающих льготное кредитование, кредитные каникулы, отсрочки и т.д., то повышение процентных ставок в экономике означает повышение нагрузки на бюджет, т.к. необходимо будет компенсировать банкам недополученные доходы в связи с выдачей кредитов под льготные ставки. "Таким образом, с учетом комплекса неблагоприятных факторов можно ожидать торможения экономической активности в IV квартале 2021 года, в результате чего фактический рост ВВП по итогам текущего года может оказаться несколько ниже текущего прогнозного значения Банка России (+4,0-4,5%)", — добавил Наметкин.

Ранее в пятницу первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эти действия властей охватят около 3 миллионов человек в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Как отметил в беседе с РИА Новости представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, выплаты в размере один МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.