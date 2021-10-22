МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября выросла до 6,53% с 6,43% в первой декаде месяца, следует из материалов Банка России. Набиуллина прокомментировала инфляцию в России

Это рекордно высокий уровень с третьей декады сентября 2019 года, когда показатель составил 6,62%.

А рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу заявила, что в сентябре-октябре ставки по депозитам продолжают расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. По ее оценке, ставки по вкладам в стране все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать россиян использовать эту форму сбережений.

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, на этот раз сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.