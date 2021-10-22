МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России в пятницу удивил рынок повышением ключевой ставки сразу на "нестандартные" 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекнула на готовность регулятора к ястребиным шагам и в декабре.

"Мы рассматривали, действительно, много вариантов, и среди них был вариант повышения ставки на 100 базисных пунктов. Сто базисных пунктов обсуждались не только на этом заседании, но вот та вилка, которую мы дали до конца года (по средней ключевой ставке за год — ред.), допускает и такой вариант", — ответила председатель Банка России на вопрос о вероятности повышения ставки в декабре нестандартным шагом, в том числе на один процентный пункт.

ПРИЦЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Шестое подряд повышение ставки ЦБ нацелено прежде всего на "потенциально опасную" ситуацию с инфляцией. Так, на 18 октября темпы роста цен в стране выросли до максимальных с февраля 2016 года 7,8%, на фоне чего регулятор увеличил прогноз на конец года до 7,4-7,9%. Среди основных причин разгона инфляции ЦБ называет плодоовощную продукцию, цены на сырьевые товары на мировых рынках и значительный дисбаланс между спросом и способностью предложения удовлетворить его.

Дополнительное проинфляционное давление может оказать и введение в России новых противоэпидемических ограничений, предупредила Набиуллина. "Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во втором квартале 2020 года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем, что теперь влияние ограничений скорее проинфляционно", — указала она.

Повышение ключевой ставки поможет стимулировать сберегательную модель поведения россиян, что будет способствовать замедлению инфляции, считает руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиций" Евгений Дорофеев. При этом пока в России недостаточно привлекательные ставки по депозитам, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений, поэтому сегодняшнее решение ускорит подстройку кредитно-депозитного рынка, уверена глава ЦБ.

БУДУЩИЕ РЕШЕНИЯ

Преобладающее влияние разгоняющих инфляцию факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, предупредил ЦБ в своем пресс-релизе по итогам заседания ключевой ставки. Тем не менее, регулятор решительно настроен вернуть инфляцию в диапазон 4-4,5%, который соответствует таргету, уже в конце следующего года.

На это указывают и сигналы регулятора о своих будущих шагах: Банк России сохранил крайне жесткий сигнал о возможности дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях, а также повысил прогнозный диапазон среднегодовой ключевой ставки до конца года — до 7,5-7,7%, а на следующий год — до 7,3-8,3%. Такой прогноз указывает на то, что в первом квартале 2022 года ставка достигнет пика в коридоре 8-8,5%, а к концу 2022 года — началу 2023 года начнется ее снижение в сторону нейтральных 6%, пояснил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон в 5-6% не ранее середины 2023 года, сказала в пятницу Набиуллина. При этом она особо подчеркнула, что пока говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики в России рано.