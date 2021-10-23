МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Основным показателем для выдачи кредита является кредитная история потенциального заемщика. В ней отображается информация обо всех ваших займах — от старых кредитных карт до микрозаймов. Из-за плохой кредитной истории — а малейшая просрочка по ранее выданному кредиту может ее испортить — вы можете попасть в условный черный список банков. Эксперты выяснили, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

"Человек с испорченной кредитной историей вряд ли сможет рассчитывать на получение кредита в банке. Другим стоп-фактором для выдачи кредита является наличие статуса банкрота", — говорит доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Не менее важны для банков и ваша работа, и отсутствие глобальных проблем с законом — от судимостей по уголовным делам до банкротства, полагает и руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Какие-то другие факторы, типа платежей за аренду или инвалидности, уже не так принципиальны. Платежи за аренду жилья можно проверить только по квартирам, которые сдаются официально, а группы инвалидности есть у массы заемщиков, которые без проблем обслуживают кредиты и сейчас", — говорит он. Названы периоды, когда банки снижают проценты по кредиту

Учитываются и несоответствие требованиям (по возрасту, прописке), задолженность по алиментам, коммунальным платежам, беременность, декретный отпуск, бракоразводный процесс. При этом молодой возраст, низкий доход, судимости, инвалидность не являются показателем того, что банк обязательно откажет в получении кредита. Это, по словам адвоката, младшего партнера юридической группы "Яковлев и Партнеры" Дениса Крауялиса, скорее, причины, влияющие на ухудшение условий, на которых можно получить кредит.

"Так как многие причины отказа находятся на грани дискриминации, банк никогда не укажет их в качестве официальной причины отказа", — отмечает он.

СПИСОК "ЧЕРНЫХ СПИСКОВ"

Есть несколько видов так называемых "черных списков". Первый — внутрибанковский, он формируется банками на основе собственной информации. Второй — межбанковский, который составляется на основе обмена информацией между банками. Отдельный черный список составляется на основании информации от судебных приставов, с каких граждан РФ взыскивались долги после судебных разбирательств. Существует "черный список" от бюро кредитных историй — совокупная информация об оформленных кредитах и займах и выплатах по ним (данные хранятся за 10-летний период). Проще говоря, это список должников по кредитам. Наконец, есть "черный список" от Росфинмониторинга, в котором содержится информация о физических и юридических лицах, подозреваемых в получении доходов от преступных операций. Эксперт рассказал, когда кредит выгоднее, чем откладывать на покупку

Вы можете попасть в условный "черный список" банков не только если у вас плохая кредитная история — были просрочки по платежам в данном банке или в других. Как ни парадоксально, плохой она также может стать, если вы очень быстро погасили кредит.

Например, банк вам выдал кредит на 12 месяцев, и рассчитывал получить от вас соответствующую прибыль в виде процентов. Но кредит вам был нужен всего на пару дней, чтобы "перехватить" средства, и уже через месяц вы полностью гасите его. "Такие клиенты банкам не нужны, и если не с первого раза, то уже со второго точно вы попадете в "черный список", — объясняет Крауялис.

Для исключения таких рисков кредитные специалисты банков рекомендуют досрочно гасить кредит не ранее чем через 3-4 месяца.

ВОЗРАСТ, СУДИМОСТЬ, БАНКРОТСТВО

Сомневаться не приходится — тем, кто младше 18 кредит, кредит не светит. А вот с людьми пенсионного возраста — спорный вопрос: одни банки ограничивают возрастные рамки 65-ю годами, некоторые выдают кредиты до 75 лет. Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника

"Необходимо смотреть условия, но суть в том, что, если вы не подходите данной организации по возрасту, кредит она вам не выдаст ни при каких обстоятельствах", — говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Банки пристально изучает вашу официальную работу и доход. Если вы только что устроились на новую работу, вероятность получить кредит у вас близится к нулю, считает юрист. На новом месте, как правило, надо отработать минимум 3 месяца. А лучше если потенциальный заемщик официально работает на одном месте не менее одного года. Не стоит и пытаться взять кредит по поддельным документам, в том числе используя фальшивые справки о доходах.

Обязятельно откажут в кредите лицам с непогашенной судимостью. По словам Гусятникова, на кредит можно рассчитывать, только когда судимость погашена и выполнены следующие условия: с момента погашения судимости прошло 5 лет и более, а преступление, за которое гражданин отбывал наказание, не относится к тяжким и особо тяжким. Впрочем, не самые тяжелые проступки и небольшие и уже погашенные долги перед законом банки, как правило, стараются не замечать, добавляет Коган. Россияне рассказали, на что ориентируются при оформлении кредита

Можно не сомневаться и в том, что человек не получит кредит после объявления себя банкротом, причем эта проблема будет преследовать его не только в течение положенного законодательством срока в пять лет, но и после него. "По сути, банкротство — это в определенной степени клеймо, от которого избавиться фактически невозможно, поскольку "маячок" в виде допущения факта полной финансовой несостоятельности будет для финансовых организаций напоминанием о том, что подобное может случиться вновь", — считает Коган.

Понижает шансы на получение кредита и слишком высокая его сумма. "Например, получить 10 тысяч рублей в кредит не составит проблемы практически ни для кого, а вот заемщика, который просит 5 миллионов, банк будет рассматривать практически под лупой", — уверен Гусятников.

Так или иначе, исправить кредитную историю возможно, считают эксперты, но это будет долгий путь. В среднем, по их словам, восстановление кредитной истории занимает от 12 до 30 месяцев, тем не менее, шансы есть практически у всех. Самый верный способ постепенно улучшить кредитную историю — брать кредиты на небольшие суммы — до 5-10 тысяч рублей и своевременно их гасить. Также в этом могут помочь кредитные карты, карты рассрочки, покупки в кредит и погашение всех небанковских долгов: ЖКХ, алиментов, штрафов.