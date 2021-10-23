МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из смс, сообщил РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Эксперты Роскачества перечислили основные признаки фишинговых писем

"Сегодня платежные данные лица могут стать доступны третьим лицам только в том случае, если вы сами по неосторожности сообщите их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную платежную информацию. Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс. Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты", — посоветовал Бернер.

При этом он подчеркнул, что в России один из самых низких уровней мошенничества по банковским картам в мире. Связано это с большими инвестициями платежных систем и банков в безопасность и технологии.

Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике — получать кредиты.

Первая успешная транзакция по карте, выпущенной российским банком, произошла в сентябре 1991 года — тогда банкир Игорь Липанов оплатил картой Visa блок сигарет и упаковку пива в магазине "Калинка-Стокман" на Павелецкой. По последним данным Банка России, по итогам второго квартала в стране было эмитировано более 314,8 миллиона банковских карт.

Читайте также:

Эксперт рассказал, как мошенники могут узнать баланс вашей карты